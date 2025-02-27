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16:25, 27 февраля 2025Забота о себе

Уролог предупредил о неочевидных симптомах болезней почек

Уролог Богатырев: Отеки лица и ног могут говорить о болезнях почек
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Заболевания почек могут иметь неочевидные симптомы, рассказал врач-уролог, андролог Артур Богатырев. Доктор перечислил их в разговоре с изданием «Известия».

Врач объяснил, что о болезнях почек может говорить появление отеков лица и ног, снижение аппетита, наличие крови в моче, повышение температуры, скачки артериального давления, а также ноющие или острые боли в пояснице или спине. Кроме того, заболевания этого органа может сопровождаться симптомами, характерными для цистита, в том числе затрудненным или учащенным мочеиспусканием.

Богатырев предупредил, что, хотя болезни почек часто и развиваются бессимптомно, их можно обнаружить на ранних стадиях с помощью лабораторных исследований: общего анализа мочи и крови.

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Доктор призвал людей с высоким риском развития почечных заболеваний проходить обследования регулярно. «Также диагностика рекомендована после приема препаратов, оказывающих токсическое воздействие на почки», — добавил врач.

Ранее главный внештатный нефролог Минздрава Евгений Шилов рассказал, что клюква может помогать при инфекциях мочеполовой системы и болезнях почек. Он объяснил, что эта ягода обладает сильным антимикробным действием.

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