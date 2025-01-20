Врач оценил эффективность одной популярной ягоды при лечении болезней почек

Нефролог Шилов: Считать клюкву универсальным средством борьбы с циститом нельзя

Клюква содержит большое количество бензойной кислоты, которая входит в состав урологических препаратов, назначаемых при инфекциях мочевых путей, рассказал главный внештатный нефролог Минздрава, заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа Сеченовского университета Евгений Шилов. Эффективность этой популярной у россиян ягоды при лечении болезней мочеполовой системы он оценил в беседе с aif.ru.

Шилов объяснил, что содержащаяся в клюкве бензойная кислота входит в состав многих урологических препаратов, поскольку обладает сильным антимикробным действием и помогает при инфекциях мочеполовой системы. Эффективна клюква и как средство профилактики этих болезней, когда они находятся в стадии ремиссии, добавил врач.

В то же время нефролог подчеркнул, что считать клюкву универсальным средством борьбы со всеми урологическими или нефрологическими недугами нельзя, потому что при других заболеваниях ее лечебные свойства не так сильны. «Но даже в этих случаях, например, клюквенный морс можно использовать в составе терапии. Применение клюквы в некоторых случаях позволяют повышать эффективность и сокращать курс применения антибактериальных средств, а также снижать частоту нежелательных лекарственных реакций», — подытожил Шилов.

Ранее медсестра Давина Ричардсон назвала нормальное для здорового человека количество мочеиспусканий за ночь. По ее словам, потребность посетить туалет один раз за ночь не является чем-то необычным для людей младше 60 лет.