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07:10, 17 января 2025Забота о себе

Названа нормальная для здорового человека частота мочеиспусканий за ночь

Медсестра Ричардсон: Частое мочеиспускание ночью может указывать на диабет и рак
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: lifeforstock / Freepik

Потребность в туалете один раз за ночь не является чем-то необычным для людей младше 60 лет, заявила медсестра Давина Ричардсон. Нормальную частоту мочеиспусканий за ночь для здорового человека она назвала изданию Daily Mail.

По словам Ричардсон, никтурия — потребность мочиться по ночам — может быть вызвана множеством различных проблем: от чрезмерного употребления алкоголя или напитков с кофеином до развития диабета, рака простаты, болезней сердца. Для людей старше 70 лет безопасной нормой является мочеиспускание до двух раз за ночь, после 90 лет — до четырех раз за ночь.

Увеличение частоты мочеиспусканий с возрастом она объяснила тем, что организм начинает вырабатывать меньше антидиуретического гормона, помогающего предотвращать обезвоживание. Если позывы посетить туалет становятся чаще и сопровождаются ощущением сильной жажды, потерей веса и нечеткостью зрения, это может указывать на диабет, предупредила медсестра.

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При этом частая потребность опорожнить мочевой пузырь в совокупности с болями в груди, отеком лодыжек и потливостью, может быть симптомом заболеваний сердца, продолжила Ричардсон. Участившиеся посещения туалета также могут быть вызваны инфекцией мочевыводящих путей — в этом случае мочеиспускание сопровождается ощущением жжения и неприятным запахом мочи, уточнила она. Наконец, подобную проблему могут спровоцировать камни в почках, гиперактивный мочевой пузырь, прием некоторых лекарств, нарушения сна и чрезмерное потребление жидкости, заключила Ричардсон.

Ранее уролог Петер Холи указал на тревожные признаки рака предстательной железы. По его словам, при частых или внезапных позывах в туалет, трудностях с мочеиспусканием, ощущении переполненного мочевого пузыря, наличии крови в моче или сперме нужно обращаться за медицинской помощью.

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