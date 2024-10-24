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12:29, 24 октября 2024Забота о себе

Врач указал на тревожные признаки рака предстательной железы

Уролог Холи: частые позывы в туалет могут быть признаками рака простаты

Фото: Shutterstock / Fotodom

Рак предстательной железы на ранних стадиях трудно диагностировать, поскольку он часто протекает бессимптомно, рассказал уролог Петер Холи. На тревожные признаки заболевания врач указал в комментарии для Bristol Post.

По словам Холи, при частых или внезапных позывах в туалет, трудностях с мочеиспусканием, ощущении переполненного мочевого пузыря, наличии крови в моче или сперме нужно обращаться за медицинской помощью.

В то же время доктор успокоил, что эти симптомы необязательно появляются именно при раке простаты. Они могут возникать и при увеличении предстательной железы, которое часто случается у пожилых мужчин. Однако уролог призвал в любом случае пройти обследования, чтобы исключить рак и получить лечение при необходимости.

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Ранее уролог-андролог Ильнур Аглиуллин рассказал, что с возрастом у мужчин могут начаться проблемы с потенцией. Чтобы снизить риск их появления, он призвал включать в рацион помидоры и морковь. Также для снижения риска проблем с мужским здоровьем врач посоветовал чаще есть брокколи.

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      Алиса Дмитриева
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