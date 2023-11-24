Тромбоз уносит миллионы жизней. Как защитить себя и что нужно знать, чтобы вовремя заметить проблему

Врач Ярахмедов опроверг миф, что тромбоз чаще встречается у женщин

Диагноз «тромбоз» вызывает у многих людей оторопь и страх. В народе ходит множество мифов об этом заболевании: например, считается, что оно непременно приводит к летальному исходу и что избавиться от него навсегда невозможно. В беседе с «Лентой.ру» хирурги и флебологи развеяли популярные мифы и рассказали об эффективных способах профилактики и лечения тромбоза — болезни, которая каждый год уносит миллионы жизней.

Правда ли, что тромбоз может появляться из-за COVID-19 и других вирусов?

Убеждение, что вирусы становятся причиной образования тромбов, возникло во время пандемии коронавируса, рассказал в беседе с «Лентой.ру» хирург Первой профессиональной сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» Алексей Безрукавый. Однако, по его словам, оно не нашло научного подтверждения.

После пандемии COVID-19 действительно возникло такое мнение, однако образование тромбов у пациентов, перенесших коронавирус, — это скорее частный случай. Другие вирусные инфекции тоже не вызывают подобных осложнений Алексей Безрукавый хирург

Также хирург опроверг миф о том, что к тромбозу всегда приводит варикозное расширение вен. Варикоз действительно увеличивает вероятность развития тромбоза, но вовсе не обязательно приводит к нему, особенно при своевременном лечении, уточнил эксперт.

Действительно ли тромбоз можно вылечить только операцией?

Убеждение, что от тромбоза можно избавиться только с помощью операции, — тоже миф, заверил Безрукавый. На ранних стадиях тромбоз хорошо поддается лечению, обнадежил он.

«Необходимо носить специальный компрессионный трикотаж, поддерживающий нормальную работу сосудов, — объяснил эксперт. — Также врач может назначить препараты венотоники для улучшения тонуса вен и улучшения микроциркуляции крови и антикоагулянты для профилактики тромбообразования».

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Консервативное лечение, по словам хирурга, может включать и прием мочегонных препаратов — это помогает предотвратить задержку жидкости и образование отеков. Правда, делать это нужно строго под контролем врача. Кроме того, доктор может прописать лекарства для снижения вязкости крови, а также антиагреганты (их используют для профилактики образования послеоперационных тромбов) и тромболитики — для рассасывания тромбов.

Операция по удалению тромбов — это крайняя мера. К ней прибегают, если консервативное лечение не дает результатов или тромб угрожает жизни пациента. Крупные тромбы удаляют, а при наличии более мелких сгустков операции проводят для введения препаратов напрямую в тромб или улучшения проходимости сосудов Алексей Безрукавый хирург

Врач добавил, что после операции появление нового тромба совсем не обязательно. «Если выполнять все рекомендации врача и добросовестно заниматься профилактикой, вероятность рецидива сводится к минимуму», — заверил он.

Какие еще утверждения о тромбозе — на самом деле мифы?

Многие считают, что тромбоз чаще образуется у женщин, однако это утверждение тоже не соответствует действительности, заверил в беседе с «Лентой.ру» сердечно-сосудистый хирург, флеболог «СМ-Клиника» Тахир Ярахмедов. По его словам, такой статистики не существует.

Также, по словам Ярахмедова, представление, что тромбы образуются только в венах ног, — это тоже миф.

Тромбоз может развиться в вене и сосуде любой части тела. Но из-за физиологических особенностей оттока венозной крови тромбы чаще всего образуются именно в венах нижних конечностей Тахир Ярахмедов сердечно-сосудистый хирург, флеболог

Более того, тромбы образуются не только в венах, заверил флеболог «СМ-клиника» Андрей Герасин. Он пояснил, что тромбозы могут быть двух видов: венозные и артериальные. «Просто на практике артериальный тромбоз называется иначе: инсульт (тромбоз артерий головного мозга), инфаркт (тромбоз артерий сердца), гангрена конечностей (тромбоз артерий конечности)», — объяснил эксперт.

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Кроме того, вопреки стереотипам об этом заболевании, тромбоз далеко не всегда приводит к смерти. Такой исход возможен в запущенных случаях, но если начать лечение вовремя, человека можно спасти.

Из-за чего на самом деле развивается тромбоз?

В зоне риска находятся в первую очередь люди с густой и быстро свертывающейся кровью, рассказал сердечно-сосудистый хирург Ярахмедов. Также к тромбозу, по его словам приводит замедление скорости тока крови. Это происходит в длительных переездах или перелетах в самолетах, из-за неподвижности во время болезни (например, после операции), а также при проблемах с венозными клапанами.

Тромбы образуются и при повреждениях сосудистой стенки, которые возникают при воспалениях, во время операции, аневризме артерий, продолжил врач. Кроме того, тромбофилия может быть врожденной, то есть обусловленной мутацией в системе свертывания крови.

К слову, если у родителей, бабушек и дедушек были случаи тромбоза, то это не означает, что заболевание обязательно разовьется и у наследников. Однако вероятность этого выше, чем у условно здорового человека. При присоединении какого-либо дополнительного фактора риска вероятность возрастает многократно Тахир Ярахмедов сердечно-сосудистый хирург, флеболог

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что кровь может сворачиваться быстрее также и при тяжелых травмах, например после ожогов. Риск заработать тромбоз выше у курильщиков и женщин, принимающих гормональные контрацептивы, добавил он. Сердечно-сосудистый хирург также подчеркнул, что спровоцировать образование тромбов могут жара и обезвоживание.

Как заметить у себя тромбоз?

Симптомы тромбоза часто бывают очень явными, заверил флеболог Герасин. Так, по его словам, при тромбозе глубоких вен ног появляется отек, который постепенно увеличивается. При этом возникает боль в ноге, которая появляется сначала только при движении, а затем становится постоянной и часто нестерпимой.

При увеличении тромбоза нога становится горячей и приобретает красноватый оттенок Андрей Герасин флеболог

Флеболог добавил, что при тромбозе поверхностных вен вена становится плотной, как жгут, и болезненной, а кожа вокруг нее краснеет. Покраснение появляется преимущественно на внутренней поверхности голени и бедра, постепенно увеличивается, двигаясь к паху. Тромбозы на руках проявляются таким же образом.

Однако существуют и ситуации, когда тромбоз нельзя обнаружить сразу, предупредил Герасин.

Иногда тромбоз вен брюшной полости и малого таза протекает бессимптомно. Его обнаруживают при рутинном обследовании или при уже случившейся тромбоэмболии легочной артерии. Также иногда бессимптомно протекает тромбоз начальной стадии межмышечных вен голени Андрей Герасин флеболог

Как предотвратить тромбоз?

Тем, кто находится в группе риска, следует придерживаться ‎антитромбозного рациона, призвал хирург Безрукавый. В меню должно быть нежирное мясо и нежирные молочные продукты, но жирная рыба, а также овощи и фрукты (за исключением картофеля, винограда, бананов), бобы и орехи. Для профилактики тромбоза необходимо отказаться от субпродуктов, большого количества соли и сахара.

Для профилактики образования тромбов также нужно следовать всем назначениям врача. Особенно это актуально для людей старше 40 лет с перенесенными или хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, людей с ожирением, малоподвижным образом жизни, и для женщин, принимающих оральные контрацептивы.

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Также хирург призвал регулярно, но без фанатизма заниматься спортом или физическими нагрузками. Он посоветовал носить только комфортную и не сдавливающую тело одежду, не допускать воздействия на тело экстремальных температур и отказаться от вредных привычек.

«И, разумеется, следует регулярно проходить профилактические осмотры у флеболога, чтобы вовремя выявить проблемы с сосудами и оперативно начать лечение. Любое заболевание, в том числе и тромбоз, лучше лечится на начальных этапах», — подвел итог эксперт.