Найдено еще одно полезное свойство кофе. Как этот напиток на самом деле влияет на организм? Наука развенчивает мифы

Nature.com: регулярное потребление кофе может снижать риск развития мигрени

Ученые из Китая выяснили, что кофе обладает еще одним полезным свойством. Данные их исследования, опубликованного на портале nature.com, свидетельствуют о том, что этот напиток снижает риск возникновения мигрени и мигрени с аурой.

Любители кофе реже сталкиваются с головной болью

В ходе изучения влияния кофе на здоровье ученые использовали менделевскую рандомизацию. Они пытались установить связь употребления кофе с вероятностью развития неврологических заболеваний: мигрени, мигрени с аурой, бокового амиотрофического склероза, болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.

Ученые установили, что те, кто пьет кофе регулярно, реже сталкивается с мигренью и мигренью с аурой.

Используя генетические данные и МРТ-исследования, мы доказали причинную связь между употреблением кофе и мигренью. Употребление кофе, вероятно, является методом профилактики мигрени

ученые из Китая

В то же время ученые не увидели прямой связи между употреблением кофе и риском развития других неврологических заболеваний.

Кофе защищает от болезни Паркинсона

Однако, по словам терапевта, медицинского директора сети клиник Medical On Group Светланы Каневской, достоверно установлено, что кофе все-таки снижает риск развития болезни Паркинсона.

«К тому же исследование, опубликованное в 2012 году в журнале Американской академии неврологии, показало, что ежедневное употребление кофе в количестве 226 миллилитров может помочь контролировать непроизвольные движения людей с этим заболеванием», — заверила Каневская.

Также, продолжила профессор, у любителей кофе снижается риск развития сахарного диабета II типа.

У тех, кто увеличил потребление кофе более чем на чашку в день в течение четырехлетнего периода, риск развития сахарного диабета был на 11 процентов ниже. У тех, кто уменьшил потребление на одну чашку в день, риск развития заболевания вырос 17 процентов Светлана Каневская терапевт, профессор

Кофе защищает печень и помогает работе сердца

Кроме того, употребление кофе благотворно влияет на печень, в том числе снижает риск смерти от цирроза печени, отметила Каневская. Также употребление нескольких чашек обычного кофе в день значительно сокращает долгосрочный риск сердечной недостаточности.

У тех, кто выпивает четыре и более чашек обычного кофе ежедневно, риск развития меланомы на 20 процентов ниже, чем у людей, которые пили кофе без кофеина или вообще не пили его

Кофе не обезвоживает организм

Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов добавил, что еще в 2015 году ученые опровергли давно устоявшееся мнение, что кофе обезвоживает организм. По его словам, специалисты, изучавшие влияние кофеина на уровень гидратации при физических нагрузках, пришли к выводу, что прямой связи между чашкой кофе и обезвоживанием нет.

«Фактически эти исследования говорят, что кофе активизирует работу выделительной системы, но не обезвоживает организм», — прокомментировал врач.

Кофе улучшает настроение

При употреблении кофе вырабатывается нейромедиатор дофамин, который называют гормоном счастья, продолжил Белоусов. При его выделении у человека улучшается настроение, возникает эмоционально благоприятный фон.

Однако у этой медали есть и оборотная сторона: привыкая получать позитивное подкрепление, организм требует все большего количества кофеина. Так возникает зависимость от кофе Евгений Белоусов гастроэнтеролог

Кофе может помочь похудеть

Кофе может быть полезен и для тех, кто борется с лишним весом, добавил Белоусов. Кофеин ускоряет обменные процессы за счет окисления жировых запасов организма. Не случайно, по словам врача, в состав многих биодобавок для желающих похудеть входит экстракт кофейных зерен.

на 3,5 процента ускоряется обмен веществ после одной чашки кофе и на 8-11 процентов — после второй чашки, выпитой через два часа

Однако, предупредил гастроэнтеролог, такой эффект кофе оказывает ненадолго. Примерно через три месяца регулярного употребления напитка в организме вырабатывается привыкание — для активизации метаболизма требуется все большее количество кофеина, что может негативно сказаться на других органах и системах.

«Именно поэтому при употреблении кофе рекомендуется своего рода детокс. Например, две недели вы пьете кофе, а затем три дня воздерживаетесь от него», — объяснил врач

Кофе полезен и для спортсменов

Кофеин способствует выработке адреналина, рассказала спортивный врач, управляющий директор группы компаний Natura Siberica Александра Чистякова. Он повышает приток крови от сердца к работающим мышцам, что увеличивает поступление кислорода и питательных веществ к скелетным мышцам и мышцам внутренних органов. Тем самым человек получает больше сил и энергии, что особенно важно для спортсменов.

Под воздействием кофеина сердце бьется чаще, печень выделяет в кровь глюкозу, а жировые ткани высвобождают жирные кислоты и глицерол, которые питают мышцы. Однако прием кофе перед занятиями спортом противопоказан гипертоникам Александра Чистякова спортивный врач

Также, по словам спортивного врача, кофеин и полифенолы, которые также содержатся в кофе, оказывают позитивный эффект на память и когнитивные функции, способствуют снижению воспалительных процессов и приостанавливают процесс разрушение клеток мозга. Улучшение концентрации после приеме кофеина может повысить эффективность тренировки, особенно в технико-тактических видах спорта, где важны быстрая реакция и фокусировка на движении, подытожила Чистякова.

