Найдено еще одно полезное свойство кофе. Как этот напиток на самом деле влияет на организм? Наука развенчивает мифы
Ученые из Китая выяснили, что кофе обладает еще одним полезным свойством. Данные их исследования, опубликованного на портале nature.com, свидетельствуют о том, что этот напиток снижает риск возникновения мигрени и мигрени с аурой.
Любители кофе реже сталкиваются с головной болью
В ходе изучения влияния кофе на здоровье ученые использовали менделевскую рандомизацию. Они пытались установить связь употребления кофе с вероятностью развития неврологических заболеваний: мигрени, мигрени с аурой, бокового амиотрофического склероза, болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.
Ученые установили, что те, кто пьет кофе регулярно, реже сталкивается с мигренью и мигренью с аурой.
Используя генетические данные и МРТ-исследования, мы доказали причинную связь между употреблением кофе и мигренью. Употребление кофе, вероятно, является методом профилактики мигрени
В то же время ученые не увидели прямой связи между употреблением кофе и риском развития других неврологических заболеваний.
Кофе защищает от болезни Паркинсона
Однако, по словам терапевта, медицинского директора сети клиник Medical On Group Светланы Каневской, достоверно установлено, что кофе все-таки снижает риск развития болезни Паркинсона.
«К тому же исследование, опубликованное в 2012 году в журнале Американской академии неврологии, показало, что ежедневное употребление кофе в количестве 226 миллилитров может помочь контролировать непроизвольные движения людей с этим заболеванием», — заверила Каневская.
Также, продолжила профессор, у любителей кофе снижается риск развития сахарного диабета II типа.
У тех, кто увеличил потребление кофе более чем на чашку в день в течение четырехлетнего периода, риск развития сахарного диабета был на 11 процентов ниже. У тех, кто уменьшил потребление на одну чашку в день, риск развития заболевания вырос 17 процентов
Кофе защищает печень и помогает работе сердца
Кроме того, употребление кофе благотворно влияет на печень, в том числе снижает риск смерти от цирроза печени, отметила Каневская. Также употребление нескольких чашек обычного кофе в день значительно сокращает долгосрочный риск сердечной недостаточности.
У тех, кто выпивает четыре и более чашек обычного кофе ежедневно, риск развития меланомы на 20 процентов ниже, чем у людей, которые пили кофе без кофеина или вообще не пили его
Кофе не обезвоживает организм
Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов добавил, что еще в 2015 году ученые опровергли давно устоявшееся мнение, что кофе обезвоживает организм. По его словам, специалисты, изучавшие влияние кофеина на уровень гидратации при физических нагрузках, пришли к выводу, что прямой связи между чашкой кофе и обезвоживанием нет.
«Фактически эти исследования говорят, что кофе активизирует работу выделительной системы, но не обезвоживает организм», — прокомментировал врач.
Кофе улучшает настроение
При употреблении кофе вырабатывается нейромедиатор дофамин, который называют гормоном счастья, продолжил Белоусов. При его выделении у человека улучшается настроение, возникает эмоционально благоприятный фон.
Однако у этой медали есть и оборотная сторона: привыкая получать позитивное подкрепление, организм требует все большего количества кофеина. Так возникает зависимость от кофе
Кофе может помочь похудеть
Кофе может быть полезен и для тех, кто борется с лишним весом, добавил Белоусов. Кофеин ускоряет обменные процессы за счет окисления жировых запасов организма. Не случайно, по словам врача, в состав многих биодобавок для желающих похудеть входит экстракт кофейных зерен.
ускоряется обмен веществ после одной чашки кофе и на 8-11 процентов — после второй чашки, выпитой через два часа
Однако, предупредил гастроэнтеролог, такой эффект кофе оказывает ненадолго. Примерно через три месяца регулярного употребления напитка в организме вырабатывается привыкание — для активизации метаболизма требуется все большее количество кофеина, что может негативно сказаться на других органах и системах.
«Именно поэтому при употреблении кофе рекомендуется своего рода детокс. Например, две недели вы пьете кофе, а затем три дня воздерживаетесь от него», — объяснил врач
Кофе полезен и для спортсменов
Кофеин способствует выработке адреналина, рассказала спортивный врач, управляющий директор группы компаний Natura Siberica Александра Чистякова. Он повышает приток крови от сердца к работающим мышцам, что увеличивает поступление кислорода и питательных веществ к скелетным мышцам и мышцам внутренних органов. Тем самым человек получает больше сил и энергии, что особенно важно для спортсменов.
Под воздействием кофеина сердце бьется чаще, печень выделяет в кровь глюкозу, а жировые ткани высвобождают жирные кислоты и глицерол, которые питают мышцы. Однако прием кофе перед занятиями спортом противопоказан гипертоникам
Также, по словам спортивного врача, кофеин и полифенолы, которые также содержатся в кофе, оказывают позитивный эффект на память и когнитивные функции, способствуют снижению воспалительных процессов и приостанавливают процесс разрушение клеток мозга. Улучшение концентрации после приеме кофеина может повысить эффективность тренировки, особенно в технико-тактических видах спорта, где важны быстрая реакция и фокусировка на движении, подытожила Чистякова.