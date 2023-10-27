Невролог перечислил первые симптомы неизлечимой парализующей болезни

Боковой амиотрофический склероз (БАС) обычно начинается со слабости одной руки или ноги, затем распространяется на другие конечности, рассказал невролог Европейского медицинского центра (EMC) Михаил Сливко. Первые симптомы парализующей болезни врач перечислил «Ленте.ру».

Невролог отметил, что после появления слабости могут начаться проблемы с речью и глотанием. Это одни из самых ярких симптомов неизлечимого заболевания, отметил он. Движения пациентов с БАС становятся медленными, скованными или неловкими, также у них могут быть подергивания и спазмы.

БАС называют «болезнью Лу Герига» — в честь известного игрока в бейсбол. Причиной смерти бейсболиста стала именно эта болезнь

По словам эксперта, удалось установить только два фактора риска развития болезни. Это возраст и генетическая предрасположенность. К тому же, продолжил Сливко, ускорить проявление болезни может курение.

Заболеваемость БАС увеличивается с каждым десятилетием жизни, особенно после 40 лет, и достигает пика в возрасте 74 лет, а затем снижается Михаил Сливко невролог

В настоящее время не существует доказанных методов профилактики болезни, констатировал невролог. Однако ученым удалось установить связь между изменениями микробиома кишечника и БАС. Это дает надежду, так как может открыть возможности для лечения пациентов, у которых обнаружили эту болезнь, заключил Сливко.

Ранее невролог Джавгарат Муртазалиева перечислила заболевания, увеличивающие риск инсульта. Среди прочего она указала на вредные привычки как провоцирующий фактор.