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21:04, 17 октября 2024Забота о себе

Мужчин призвали чаще есть морковь и помидоры

Уролог Аглиулллина посоветовала мужчинам для улучшения потенции есть морковь

Фото: Jonathan Pielmayer / Unsplash

С возрастом у мужчин могут начаться проблемы с потенцией, а чтобы снизить риск их появления, надо включить в рацион некоторые продукты, считает уролог-андролог Ильнура Аглиулллина. Их врач перечислила изданию UfaTime.

Для улучшения эрекции и здоровья простаты Аглиулллина призвала мужчин регулярно употреблять в пищу помидоры. Они содержат ликопин и полифенол — вещества, обладающие мощными антиоксидантными свойствами. Особо полезной для потенции может оказаться и морковь.

Также для снижения риска проблем с мужским здоровьем врач посоветовала чаще есть брокколи. Содержащийся в продукте сульфорафан способствует выработке ферментов, которые необходимы для профилактики рака предстательной железы, объяснила она.

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Полезно будет добавить в рацион и зеленый чай, продолжила уролог. «Он полезен для сердца, защищает печень, очищает артерии, предотвращает диабет, способствует сжиганию жиров, а также может предотвратить проблемы с простатой», — рассказала врач.

Целебными свойствами, по словам Аглиулллиной, обладают гранатовый сок и обычная вода. При обезвоживании обмен веществ замедляется, кровь становится гуще и начинает медленнее течь по сосудам, из-за этого повышается риск тромбообразования и эректильной дисфункции, предупредила врач.

Ранее сексолог Павел Фельдман назвал лучшие упражнения для повышения потенции. Эксперт заявил, что в спортзале необходимо выполнять многосуставные упражнения, такие как жимы, тяги, ягодичный мост и приседания.

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      Наталья Обрядина
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