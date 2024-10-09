Названы лучшие упражнения для повышения потенции

Сексолог Павел Фельдман назвал лучшие упражнения для повышения потенции. Его слова приводит NEWS.ru.

Эксперт заявил, что в спортзале необходимо выполнять многосуставные упражнения, такие как жимы, тяги, ягодичный мост и приседания. По его мнению, подобные упражнения укрепляют мышцы тазового дна и улучшают приток крови к паховой области.

Кроме того, Фельдман рекомендовал бегать, ходить, а также ездить на велосипеде. Он подчеркнул, что эти упражнения улучшают кровообращение, работу сердца, обменные процессы, что также будет благоприятно сказываться на мужском здоровье.

Ранее тренер Максим Сливак рассказал о влиянии регулярных занятий фитнесом на женское либидо. Он заявил, что частые тренировки положительно влияют на выносливость, увеличивая уровень энергии у женщин. Это позволяет им чувствовать себя активнее в интимной сфере.