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07:51, 9 октября 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для повышения потенции

Фото: Unsplash

Сексолог Павел Фельдман назвал лучшие упражнения для повышения потенции. Его слова приводит NEWS.ru.

Эксперт заявил, что в спортзале необходимо выполнять многосуставные упражнения, такие как жимы, тяги, ягодичный мост и приседания. По его мнению, подобные упражнения укрепляют мышцы тазового дна и улучшают приток крови к паховой области.

Кроме того, Фельдман рекомендовал бегать, ходить, а также ездить на велосипеде. Он подчеркнул, что эти упражнения улучшают кровообращение, работу сердца, обменные процессы, что также будет благоприятно сказываться на мужском здоровье.

Ранее тренер Максим Сливак рассказал о влиянии регулярных занятий фитнесом на женское либидо. Он заявил, что частые тренировки положительно влияют на выносливость, увеличивая уровень энергии у женщин. Это позволяет им чувствовать себя активнее в интимной сфере.

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      Андрей Стрельцов
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