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21:51, 2 июля 2023Спорт

Тренер рассказал о влиянии занятий фитнесом на женское либидо

Тренер Сливак заявил, что регулярные занятия фитнесом повышают женское либидо

Фото: Marco Wolf / Global Look Press

Тренер Максим Сливак рассказал о влиянии регулярных занятий фитнесом на женское либидо. Его слова приводит Life.ru.

Эксперт отметил, что занятия фитнесом, в особенности кардиотренировки, укрепляют сердечно сосудистую систему. «Это способствует лучшему снабжению кровью органов и тканей, включая половую систему, и может привести к улучшению сексуальной функции и повышению либидо у женщин», — заявил Сливак.

Тренер добавил, что регулярные тренировки положительно влияют на выносливость, увеличивая уровень энергии у женщин. Это позволяет им чувствовать себя активнее и энергичнее как в повседневной жизни, так и в интимной сфере, резюмировал он.

30 июня сексолог Трэйси Кокс назвала способы повысить выносливость и сделать секс ярче. По ее словам, качество секса зависит не только от техники и открытости к экспериментам, но и от сексуального здоровья обоих партнеров. Поддержать его можно с помощью здорового образа жизни, правильного питания и снижения уровня стресса. Кроме того, для сохранения высокого уровня либидо необходимо высыпаться.

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    Андрей Стрельцов
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