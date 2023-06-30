Сексолог назвала способы повысить выносливость и сделать секс ярче

Сексолог Кокс: улучшить качество секса поможет тренировка мышц тазового дна

Повысить выносливость в постели и сделать секс ярче помогут тренировка мышц тазового дна и еще несколько доступных способов, полагает британский сексолог Трэйси Кокс. Этот и некоторые другие советы поразить партнера во время интимной близости она дала в своей авторской колонке для издания Daily Mail.

Кокс заявила, что качество секса зависит не только от техники и открытости к экспериментам, но и от сексуального здоровья обоих партнеров. Поддержать его можно с помощью здорового образа жизни, правильного питания и снижения уровня стресса. Помимо этого, для сохранения высокого уровня либидо необходимо высыпаться. По словам специалистки, ученые доказали, что люди, хорошо отдыхающие ночью, гораздо чаще хотят секса на следующий день.

В качестве еще одного простого, но весьма эффективного способа Кокс назвала интимный фитнес. Упражнения для мышц тазового дна помогают женщинам укрепить стенки влагалища, усиливают сексуальное желание и даже помогают испытать множественные оргазмы, а мужчинам — улучшить эрекцию.

Также сексолог посоветовала людям старше 40 лет следить за уровнем тестостерона и не допускать его дисбаланса, так как этот гормон ответствен за половое влечение, здоровье сердца, состояние костей, мышечный тонус и улучшение настроения. Кроме того, повысить интерес к сексу, по ее словам, позволят некоторые БАДы и витаминные комплексы. В частности, как отметила Кокс, для либидо женщин полезны масло примулы вечерней и маточное молочко, мужчинам укрепить эрекцию позволят сибирский женьшень, чай мате и аминокислота L-аргинин.

В заключение сексолог напомнила, что, чем лучше человек питается, тем больше у него энергии для секса. Для повышения либидо она рекомендовала включить в рацион больше продуктов, богатых цинком, магнием, кальцием и витамином С. Среди продуктов-афродизиаков Кокс выделила моллюсков и морепродукты, яйца, сыр, баранину, курицу, индейку, чечевицу, листовые овощи, орехи, сыр, бананы, цитрусовые, манго и сухофрукты.

Ранее психолог-сексолог Наталья Ониани объяснила особенность многих мужчин испытывать несколько оргазмов. По ее словам, возможность испытывать множественные оргазмы — в основном женский «бонус», у мужчин же после семяизвержения происходит резкий спад сил и возбуждения.