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14:41, 2 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о хорошем сигнале со стороны Трампа

Депутат Журова назвала приостановку поставок Украине Трампом сигналом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа приостановить поставки оружия Украине — хороший сигнал, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своей реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

«Он [Трамп] же хотел быть медиатором и посредником в переговорах и перемирии, прекращении огня. Как раз прекращение огня, как говорит наш президент [Владимир Путин], может быть только в том случае, если не будут снабжать оружием Украину. Поэтому если мы говорим о следующем раунде переговоров, это правильное решение Америки и хороший сигнал для всех остальных сделать то же самое», — высказалась депутат.

Ранее стало известно, что администрация США на несколько месяцев прекращает поставлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды и ракеты.

25 июня Трамп ответил на вопрос о новой помощи Киеву, в частности, о поставках систем ПВО Patriot. Он заявил, что данный тип оружия нужен США и Израилю в первую очередь. Также глава Белого дома не дал внятного ответа, выделит ли Вашингтон новый пакет помощи Украине.

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