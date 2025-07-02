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14:41, 2 июля 2025Спорт

Вяльбе назвала две активно выступающие против российских лыжников страны

Елена Вяльбе: Германия и Австрия активно выступают против российских лыжников
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала две европейские страны в совете Международной федерации лыжного спорта (FIS), которые наиболее активно выступают против возвращения россиян на международные турниры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По ее словам, это Германия и Австрия. «Есть европейцы, которые почти нейтральную сторону занимают. Был в совете FIS китаец. У нас нет ни одного — ни с Африки, ни с какой-то Азии», — заявила Вяльбе.

Ранее Вяльбе назвала виновных в блокировке допуска россиян к международным турнирам. Она заявила, что виновником является европейское лобби.

В марте 2022 года россияне впервые были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.

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