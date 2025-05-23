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13:35, 23 мая 2025Спорт

Вяльбе назвала виновных в блокировке допуска россиян в лыжных гонках

Вяльбе: В блокировке допуска российских лыжников виновато европейское лобби
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала виновных в блокировке допуска россиян к международным турнирам. Ее слова приводит ТАСС.

Вяльбе заявила, что виновником является европейское лобби. «Один, может быть, очень хочет, но что он может сделать?» — задалась вопросом она. Глава ФЛГР отметила, что федерации летних видов спорта легче допускают россиян, потому что там имеет вес мнение азиатских и африканских стран.

Ранее глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш заявил, что спортсмены из России и Белоруссии должны принимать участие в соревнованиях на тех же условиях, что применялись на Олимпийских играх в Париже. Там представители двух стран выступали в нейтральном статусе.

С марта 2022-го россияне не участвуют в международных соревнованиях по решению FIS.

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