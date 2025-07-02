В российском селе появился необычный арт-объект

В Веселоярске появилась скульптура помидора

В селе Веселоярск Алтайского края появился необычный арт-объект — скульптура в форме большого помидора. Об этом пишет агентство «Банкфакс».

Фигуру установили в центре нового сквера. Строительными работами занялся подрядчик, а озеленением территории — местные жители совместно с сельсоветом. В качестве основной темы был выбран огород. Помимо скульптуры, к ней отсылают высаженные в сквере декоративные, плодовые деревья и кустарники. Выбор статуи в администрации объяснили тем, что в Веселоярске особенно вкусные томаты.

«Когда мы задумывали сквер, мы хотели там установить еще две скульптуры — женщины с помидорами и мужчины с картошкой. Этими овощами славится наш Веселоярск», — рассказала заместитель главы администрации сельсовета Инна Кормилина. Она добавила, что на фигуры людей не хватило средств, однако власти надеются поставить их в будущем.

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