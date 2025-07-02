Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:31, 2 июля 2025Экономика

В российском селе появился необычный арт-объект

В Веселоярске появилась скульптура помидора
Александра Качан (Редактор)

Фото: dzen.ru

В селе Веселоярск Алтайского края появился необычный арт-объект — скульптура в форме большого помидора. Об этом пишет агентство «Банкфакс».

Фигуру установили в центре нового сквера. Строительными работами занялся подрядчик, а озеленением территории — местные жители совместно с сельсоветом. В качестве основной темы был выбран огород. Помимо скульптуры, к ней отсылают высаженные в сквере декоративные, плодовые деревья и кустарники. Выбор статуи в администрации объяснили тем, что в Веселоярске особенно вкусные томаты.

«Когда мы задумывали сквер, мы хотели там установить еще две скульптуры — женщины с помидорами и мужчины с картошкой. Этими овощами славится наш Веселоярск», — рассказала заместитель главы администрации сельсовета Инна Кормилина. Она добавила, что на фигуры людей не хватило средств, однако власти надеются поставить их в будущем.

Ранее отреставрированная статуя русалки возмутила жителей Владивостока. Горожанам не понравилась грудь изображенной девушки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска открыли прямую дорогу на Сумы

    Артемий Лебедев предложил отправить десант из критиков России в одну европейскую страну

    В России указали на европейский след в конфликте Москвы и Баку

    «Откуда это гнилье стукачей?» У Инстасамки заболела душа о будущем России. Почему ей никто не верит?

    В России заметили гигантских ос

    56-летняя Дженнифер Энистон и 61-летняя Кортни Кокс показали лица без макияжа

    Россиян предупредили об опасности одного вида транспорта

    «Пусть сваливают!» Сотни россиян потребовали изгнать цыганский табор из села. Поводом стала гибель подростка

    Двукратный олимпийский чемпион заявил о неспособности мирового спорта жить без России

    Медведев раскрыл число поступивших в Вооруженные силы России контрактников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости