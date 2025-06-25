Грудь статуи русалки в российском городе возмутила жителей

Новый вид статуи русалки возмутил жителей Владивостока

Жители Владивостока возмутились отреставрированной статуей русалки. Фигуре увеличили грудь, пишет издание «Подъем».

В нулевые годы скульптура стояла в Спортивной гавани, а затем затонула и пролежала на дне моря 14 лет. После восстановления, которым занимался скульптор Илья Топчий, ее установили в зоне отлива на Ахлестышева. До его работы у русалки не было рук, а по всему периметру находились ракушки.

Местные жители назвали новую фигуру уродливой, а также выразили недовольство по поводу переноса статуи. В мэрии объяснили, что прежняя локация была неудачной — из-за илистого дня объект ушел под воду. Возможности не обновлять внешность скульптуры также не было, так как некоторые элементы были утрачены.

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