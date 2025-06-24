Барную скамейку поставили на автобусной остановке в российском городе

В Нижнем Новгороде на автобусной остановке поставили высокую скамейку

В Нижнем Новгороде на автобусной остановке поставили «барную» скамейку — она оказалась слишком высокой и напомнила визуально места для сидения в питейных заведениях. Об этом пишет Подъем.

Такую лавочку поставили на Кузбасской улице. Жители города пожаловались, что конструкция не подходящего размера для остановки общественного транспорта. По словам очевидцев, пенсионерам придется карабкаться на скамейку, как на Эверест. Другие жители предположили, что конструкция предназначена для сумок и пакетов, а не для сидения.

Власти Нижнего Новгорода назвали это временным неудобством. В городском управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей заявили, что лавочку опустят на комфортную высоту, когда завершат работы на остановке — там отметили, что никаких барных скамеек нет и не будет на улицах города.

Ранее в Тюмени, наоборот, установили слишком низкую лавочку на остановке — местные жители назвали ее «скамейкой для лилипутов». Высота от земли до сиденья не превышала 20 сантиметров.