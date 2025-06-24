Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:50, 24 июня 2025Экономика

Барную скамейку поставили на автобусной остановке в российском городе

В Нижнем Новгороде на автобусной остановке поставили высокую скамейку
Анна Аверьянова (Редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде на автобусной остановке поставили «барную» скамейку — она оказалась слишком высокой и напомнила визуально места для сидения в питейных заведениях. Об этом пишет Подъем.

Такую лавочку поставили на Кузбасской улице. Жители города пожаловались, что конструкция не подходящего размера для остановки общественного транспорта. По словам очевидцев, пенсионерам придется карабкаться на скамейку, как на Эверест. Другие жители предположили, что конструкция предназначена для сумок и пакетов, а не для сидения.

Власти Нижнего Новгорода назвали это временным неудобством. В городском управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей заявили, что лавочку опустят на комфортную высоту, когда завершат работы на остановке — там отметили, что никаких барных скамеек нет и не будет на улицах города.

Ранее в Тюмени, наоборот, установили слишком низкую лавочку на остановке — местные жители назвали ее «скамейкой для лилипутов». Высота от земли до сиденья не превышала 20 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина блокировки Ираном входов в подземные ядерные объекты

    Барную скамейку поставили на автобусной остановке в российском городе

    Раскрыта стоимость роскошного образа стилиста Рогова

    Россияне назвали главные проблемы экологии

    Трампа предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

    Россия снизила экспорт электроэнергии в соседнюю страну

    Туристка упала в каньон с названием «Конец света», три дня выживала в одиночку и спаслась

    Российский суд признал украинское псевдорелигиозное движение «Аллатра» экстремистским

    Юлия Ковальчук сделала заявление о третьем ребенке

    Пропавшая без вести женщина сама сдалась полицейским спустя год после исчезновения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости