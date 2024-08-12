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19:31, 12 августа 2024Экономика

В российском городе появилась «скамейка для лилипутов»

На остановке в Тюмени установили необычно низкую скамейку

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На одной из автобусных остановок в Тюмени установили необычно низкую скамейку. О появлении в российском городе «скамейки для лилипутов» сообщает издание «Подъем».

Скамейку, о которой идет речь, установили месяц назад на остановке «Улица Профсоюзная». По словам местных жителей, от земли до сиденья не больше 20 сантиметров. Горожане считают, что ситуация является «издевательством над людьми».

В администрации города заявили, что конструкция выше, чем кажется. Кроме того, по данным властей, на указанной территории продолжаются работы. «Остановка временная. Работы проводит "УСТЭК", сейчас занимаются восстановлением нарушенного благоустройства и приведут все в первоначальное состояние», — заявили власти.

Ранее в Орле придумали необычный способ избавиться от ямы на дороге.

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      Александра Качан
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