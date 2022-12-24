В США оценили сроки использования Украиной ЗРК Patriot

Newsweek: Украина не скоро сможет использовать американские ЗРК Patriot

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не скоро смогут воспользоваться зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, полученными от США. Об этом сообщает Newsweek.

Как утверждает генерал США в отставке Марк Хертлинг, Украине потребуются месяцы подготовки по эксплуатации оружия. Он также отметил, что комплекс не сможет защитить всю территорию страны.

«Эти комплексы не собираются и не перемещаются по полю боя. Их устанавливают там, где нужно защитить самый важный стратегический объект, например город, такой как Киев. Если кто-то считает, что этот комплекс будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то он просто не знает, как работает эта система», — заявил Хертлинг.

О длительном процессе обучения украинских военных также высказался представитель Петагона Гаррон Гарн. Чиновник заявил, что «учения начнутся очень скоро», подчеркнув, что «учебный процесс, который займет несколько месяцев».

Аналитик института Катона Джордан Коэн рассказал изданию, что обучение по обслуживанию и ремонту ЗРК обычно занимает около года. «В случае с Patriot... Я думаю, что доставка этого комплекса и обучение займут много месяцев. А учитывая ограниченные поставки ЗРК и его стоимость, я не уверен, что им начнут пользоваться, по крайней мере, успешно, до конца весны 2023 года», — выразил свое мнение эксперт.

Ранее в США оценили вероятность выживания ЗРК Patriot на поле боя.