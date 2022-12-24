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16:59, 24 декабря 2022Мир

В США оценили вероятность выживания ЗРК Patriot на поле боя

Бывший офицер разведки США Риттер заявил, что ЗРК Patriot не выживут на Украине

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер оценил вероятность выживания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на современном поле боя. Его интервью в субботу, 24 декабря опубликовано в YouTube-канале Through the eyes of.

По его словам, установки плохо перехватывают ракеты и совершают ошибки. Американский офицер упомянул, что во время боевых действий в Ираке в 2003 году ракеты Patriot чаще сбивали самолеты НАТО, чем ракеты Ирака. Он отметил, что США вряд ли отправят Украине самые современные ракеты для установок, скорее всего переданы будут устаревшие снаряды. По мнению Риттера, Patriot не выживут на современном поле боя.

23 декабря глава МИД ФРГ Бербок призвала задуматься над дальнейшими поставками оружия Украине.

22 декабря президент США Джо Байден заявил о планах отправить украинской стороне зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

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Владимир Седов
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