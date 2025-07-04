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01:02, 4 июля 2025Россия

Перешедшим на сторону России бойцам ВСУ передали трофейное оружие НАТО

Солдаты ВСУ, воюющие на стороне России, получили трофейное оружие НАТО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедшие на сторону России, получили трофейное оружие НАТО. Об этом сообщил военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Пальма, его цитирует РИА Новости.

«В ходе боевых действий в населенном пункте Комар было захвачено иностранное вооружение, которое в дальнейшем будет использоваться против самих бойцов ВСУ. ... Сегодня группировка войск "Восток" передает натовское вооружение отряду Мартына Пушкаря для освобождения наших территорий», — рассказал солдат.

Среди трофеев были винтовки M4, UAR-15, пулемет FN MAG и автоматический гранатомет калибра 40 миллиметров. Боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука прокомментировал это, отметив, что натовское оружие хуже российского, однако солдаты ВСУ тренировались именно на нем, так что их результативность в боях при использовании таких винтовок будет выше.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы России все чаще берут в качестве трофеев в Донецкой народной республике чешские винтовки.

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