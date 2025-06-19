Марочко: ВС России все чаще берут в качестве трофеев в ДНР чешские винтовки

Вооруженные силы (ВС) России все чаще приносят в качестве трофеев чешские винтовки. Об увеличении количества стрелкового оружия стандартов НАТО у Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На данный момент в качестве трофеев практически не попадаются автоматы советского производства.(...) основными трофеями становятся чешские штурмовые винтовки», — заявил он.

Марочко уточнил, что такие находки российские военные берут с бывших позиций ВСУ в районе Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР), Григоровки и Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об уничтожении двух командных пунктов украинских войск в Запорожской области. Помимо этого, ВС России ликвидировали технику, среди которой были артиллерийские установки образца НАТО.

