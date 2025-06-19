Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:38, 19 июня 2025Бывший СССР

ВСУ перешли на стрелковое оружие стандартов НАТО

Марочко: ВС России все чаще берут в качестве трофеев в ДНР чешские винтовки
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России все чаще приносят в качестве трофеев чешские винтовки. Об увеличении количества стрелкового оружия стандартов НАТО у Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На данный момент в качестве трофеев практически не попадаются автоматы советского производства.(...) основными трофеями становятся чешские штурмовые винтовки», — заявил он.

Марочко уточнил, что такие находки российские военные берут с бывших позиций ВСУ в районе Белогоровки Луганской народной республики (ЛНР), Григоровки и Серебрянки в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об уничтожении двух командных пунктов украинских войск в Запорожской области. Помимо этого, ВС России ликвидировали технику, среди которой были артиллерийские установки образца НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране сообщили об ударе Израиля в район тяжеловодного реактора

    Мигрант угрозами заставил уволиться воспитательницу российского детского сада

    В Сенате США решили проверить умственные способности Байдена

    Украину призвали бить по нефтяным объектам России

    В России стали продавать меньше водки

    Появились подробности о восьми десятках атаковавших Россию ночью беспилотниках ВСУ

    В России объяснили назначение директором MI6 женщины с грузинскими корнями

    ВСУ перешли на стрелковое оружие стандартов НАТО

    Российская сеть фастфуда начала создавать новое меню

    В России мигрант-нелегал напоил школьницу и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости