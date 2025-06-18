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09:33, 18 июня 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили командные пункты ВСУ в районе Запорожья

Лебедев: ВС России уничтожили два командных пункта ВСУ в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили два командных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Беленькое, Камянское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривное, Новодаровка. Разрушены: 2 командных пункта, 7 укрепленных позиций», — написал он.

По словам подпольщика, также российскими военными были уничтожены опорные пункты и техника, две артиллерийские установки образца НАТО, три радиолокационные станции противовоздушной обороны (ПВО), два склада горюче-смазочных материалов украинских войск. Кроме того, бойцы армии России ликвидировали группу операторов беспилотников ВСУ, подавили артиллерийские позиции противника и пресекли попытку ротации.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили склад дронов, на местоположение которого своей публикацией указал украинский волонтер Сергей Притула. Беспилотники хранились в одном из ангаров Национального авиационного института Украины в Киеве.

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