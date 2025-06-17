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13:55, 17 июня 2025Бывший СССР

Зеленский пригрозил ответить на массированный российский удар по Украине

Зеленский: Украину атаковали 440 БПЛА и 32 ракеты ВС России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Christian Bruna / Getty Images

Вооруженные силы (ВС) России атаковали Украину при помощи 440 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 32 ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар попали Киев, Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Николаевская и Киевская области.

«Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Мы контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили склад дронов, на местоположение которого своей публикацией указал украинский волонтер Сергей Притула. Беспилотники хранились в одном из ангаров Национального авиационного института Украины в Киеве.

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