Зеленский пригрозил ответить на массированный российский удар по Украине

Зеленский: Украину атаковали 440 БПЛА и 32 ракеты ВС России

Вооруженные силы (ВС) России атаковали Украину при помощи 440 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 32 ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, под удар попали Киев, Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Николаевская и Киевская области.

«Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Мы контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ», — написал Зеленский.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили склад дронов, на местоположение которого своей публикацией указал украинский волонтер Сергей Притула. Беспилотники хранились в одном из ангаров Национального авиационного института Украины в Киеве.