Россия разбомбила склад дронов после оплошной публикации украинского волонтера

ВС РФ разбомбили склад дронов в Киеве после публикации волонтера Притулы

Вооруженные силы (ВС) России разбомбили склад дронов в Киеве после оплошной публикации украинского волонтера Сергея Притулы. На это обратило внимание в Telegram издание «Страна.ua».

16 июня пресс-служба фонда волонтера опубликовала фотографию дронов «Тарас-П», размещенных в одном из ангаров Национального авиационного института Украины. В социальных сетях раскритиковали Притулу, обвинив в раскрытии координат склада.

Затем, в ночь с 16 на 17 июня, российские войска нанесли удары по военным объектам института. Руководство учебного заведения сообщило об ударах по зданиям, но не подтвердило атаку на склад.

Ранее стало известно, что в ходе ночной атаки ВС России нанесли удары по аэропортам Жуляны и Борисполь. Отмечается, что во время атаки применялись ракеты Х-101/Х-555, а также беспилотники «Герань».