В России предложили сократить рабочий день в пятницу на один час

В Госдуму внесут законопроект о сокращении рабочего дня в пятницу на один час

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается сократить на один час продолжительность рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе. Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в пояснительной записке, депутаты предложили внести изменение в статью 95 Трудового кодекса.

«Согласно которому накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени», — говорится в сообщении.

На данный момент российское законодательство не предусматривает сокращение рабочего дня в пятницу. При этом делать это не запрещается. Многие работодатели устанавливают сокращенную пятницу, не выходя из установленных рамок 40-часовой рабочей недели.

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