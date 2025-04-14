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07:11, 14 апреля 2025Экономика

В России предложили сократить женщинам рабочий день на час

Депутат Госдумы Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на час
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Депутат Госдумы Игорь Антропенко от «Единой России» заявил, что женщинам необходимо сократить рабочий день хотя бы на один час, чтобы у них оставалось больше времени на семью. Его слова приводит ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что каждый ребенок посещает минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию.

«Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения», — сказал он.

Ранее в России допустили переход на 36-часовую рабочую неделя. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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