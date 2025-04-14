В России предложили сократить женщинам рабочий день на час

Депутат Госдумы Антропенко предложил сократить женщинам рабочий день на час

Депутат Госдумы Игорь Антропенко от «Единой России» заявил, что женщинам необходимо сократить рабочий день хотя бы на один час, чтобы у них оставалось больше времени на семью. Его слова приводит ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что каждый ребенок посещает минимум один кружок дополнительного образования или спортивную секцию.

«Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения», — сказал он.

Ранее в России допустили переход на 36-часовую рабочую неделя. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.