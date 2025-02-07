Депутат Бессараб: В РФ после СВО могут сократить рабочую неделю до 36 часов

В обозримом будущем в России может быть введена 36-часовая рабочая неделя, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, соответствующий законопроект уже подготовлен, но его рассмотрение возможно лишь после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Перспективы сокращения рабочей недели в России оценили

Бессараб отметила, что сокращение рабочей недели успешно реализовано в ряде европейских стран. Однако в России нововведение вряд ли затронет работников производственной сферы, так как это приведет к росту издержек и удорожанию продукции. В то же время новый график может подойти офисным сотрудникам, работникам торговли и сферы услуг.

Опыт европейских стран показывает, что при сокращении рабочего времени сотрудники становятся более продуктивными, быстрее выполняют поставленные задачи и меньше отвлекаются, отметила политик. Таким образом, эффективность остается на прежнем уровне, а качество жизни работников повышается.

Мы разработали такой законопроект и готовы внести его, но после окончания украинского конфликта. Уверена, многие работодатели поучаствуют в этом эксперименте: сегодня наблюдается дефицит кадров, а сокращенная рабочая неделя заинтересовала бы многих соискателей Светлана Бессараб депутат Госдумы

При этом действующее законодательство уже предусматривает сокращенную рабочую неделю для определенных категорий граждан. Например, отметила Бессараб, несовершеннолетние работники, инвалиды I и II групп, а также женщины, трудящиеся в сельской местности, не могут работать более 40 часов в неделю. Согласно статье 92 Трудового кодекса РФ, подростки до 16 лет должны работать не более 24 часов в неделю, а в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов. Кроме того, для сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях (3-й и 4-й степени), максимальная продолжительность недели составляет 36 часов.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуме предлагали сократить рабочую неделю для женщин

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил сократить рабочий день в пятницу на два часа для женщин, сохранив при этом зарплату. Данная мера, по его мнению, должна стать обязательной для работников бюджетной сферы, госслужащих и муниципальных служащих, а для частных компаний носить рекомендательный характер. Политик обосновал инициативу тем, что женщины составляют почти половину рабочей силы в России, но при этом на них ложится значительная часть домашних обязанностей, в среднем отнимающих до шести часов в день.

Однако Светлана Бессараб выступила против такого подхода, указав на риск дискриминации женщин на рынке труда. Она пояснила, что работодателям будет выгоднее нанимать мужчин, поскольку женщины при том же уровне зарплаты станут работать меньше часов.

В России ведутся разговоры о четырехдневной рабочей неделе

В России также обсуждается возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Вице-спикер Борис Чернышев предложил провести экспериментальный переход на четырехдневную неделю одного из родителей в многодетных семьях и одиноких родителей. При этом рабочий день может быть увеличен до девяти часов, но без сокращения зарплаты. Депутат предложил провести испытания в одном или нескольких регионах, а также на крупных госпредприятиях, после чего рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутат фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева считает, что введение «четырехдневки» поможет улучшить демографическую ситуацию. Она привела в пример опыт Японии, где власти пытаются восстановить баланс между работой и личной жизнью, чтобы стимулировать рождаемость. По ее мнению, для многих работающих родителей такая реформа стала бы серьезной поддержкой.

Тем временем опросы показывают, что около половины россиян поддерживают идею четырехдневной рабочей недели. Однако среди противников инициативы есть опасения, что нововведение может привести к снижению зарплат. Кроме того, россияне старше 45 лет выражают сомнения в том, что смогут выполнить все рабочие задачи за четыре дня.