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03:40, 25 ноября 2024Экономика

В Госдуме рассказали о сокращенном рабочем дне для некоторых россиян

Депутат Бессараб: инвалидам I и II групп положен сокращенный рабочий день
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Согласно закону, сотрудники до 18 лет, инвалиды I и II групп, а также работающие в сельской местности женщины должны работать менее 40 часов в неделю. Группы россиян, которым полагается сокращенный рабочий день, РИА Новости назвала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Согласно статье 92 ТК РФ, сокращенная продолжительность рабочего времени установлена: для работников в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю», — напомнила она. Для инвалидов I или II групп продолжительность рабочей недели также не должна превышать 35 часов.

Кроме того, отметила Бессараб, меньше работать могут граждане, условия труда которых по итогам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3-й или 4-й степени или опасным условиям труда. Они должны работать не более 36 часов в неделю.

Ранее Светлана Бессараб рассказала, что размер выплаты за второго ребенка в России через три года достигнет миллиона рублей. По словам законодателя, выплаты для всех получателей вырастут уже с 1 февраля 2025 года.

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