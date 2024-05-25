В Госдуме назвали опасное последствие сокращения рабочей недели для женщин

Депутат Бессараб: сокращенная рабочая неделя для женщин чревата дискриминацией

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала инициативу введения в России сокращенной рабочей неделю для женщин. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвала опасное последствие этой инициативы, уточнив, что ее внедрение чревато трудовой дискриминацией по половому признаку.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил сделать сокращенную рабочую пятницу для женщин. Согласно его идее, трудовой день будет короче на два часа, при этом средний уровень зарплаты сохранится. Депутат предложил ввести меру как обязательную для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих и рекомендательную — для частных компаний.

«В трудовом законодательстве с 2017 года закреплена норма о сокращенной продолжительности рабочей недели для женщин, работающих в сельской местности, и это абсолютно закономерно, поскольку в сельской местности, как правило, домохозяйства имеют личное подсобное хозяйство, и женщина начинает будний день и выходной день с ухода за этим хозяйствам. Для таких женщин и предусмотрена сокращенная 36-часовая рабочая неделя с сохранением заработной плате», — напомнила Бессараб.

Но вводить такое для всех женщин России, на мой взгляд, нецелесообразно, поскольку это вызовет определенную дискриминацию: работодателю будет выгоднее привлекать на работу мужчину, потому что за меньшее количество часов женщина получит ту же самую зарплату. Поэтому я категорически против Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

При этом парламентарий призвала ввести в России 36-часовую рабочую неделю для всех групп работников.

«Мне кажется, мы уже стоим на пороге того, чтобы Россия, как и раньше, была флагманом в трудовом законодательстве в его эволюции. А эволюция — это как раз сокращение продолжительности рабочего времени, улучшение условий охраны труда. Мне кажется, уже нужно выступать за 36-часовую рабочую неделю, но на добровольной основе — для работодателей, готовых войти в такой эксперимент», — подчеркнула собеседница «Ленты.ру».

В апреле в Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 35 часов для многодетных. Согласно законопроекту, сокращенный рабочий день должен предоставляться по письменному заявлению сотрудника. По мнению авторов инициативы, это поспособствует «благоприятному и всестороннему формированию детей».