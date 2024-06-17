Швейцария заявила о готовности провести второй саммит по Украине. Когда он может состояться и позовут ли туда Россию?

Бидо: второй саммит по Украине может пройти до выборов президента США 5 ноября

Швейцария выразила готовность организовать новый саммит по украинскому вопросу. Об этом заявила президент страны Виола Амхерд.

Украинский лидер Владимир Зеленский также подтвердил, что Киев начал консультации с государствами, которые могли бы принять вторую конференцию по Украине, по его словам, такие страны уже есть.

Мы будем продолжать участвовать в обсуждении, безусловно, также готовы организовать встречи в Швейцарии, если будет такая необходимость Виола Амхерд президент Швейцарии

Следующий саммит может состояться до выборов президента США, которые запланированы на 5 ноября текущего года, уточнил руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо.

Украина хочет позвать на второй саммит Россию

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Россия будет приглашена на вторую конференцию. Он считает, что следующее мероприятие должно привести к завершению украинского конфликта.

«Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — заявил глава внешнеполитического ведомства. Кулеба добавил, что рано или поздно с Россией придется разговаривать.

При этом его швейцарский коллега Иньяцио Кассис допустил участие президента России Владимира Путина в конференции, этот вопрос будет решаться совместно с Международным уголовным судом (МУС). Кассис добавил, что для принимающей мероприятия страны возможны исключения из правил.

Президент Швейцарии Виола Амхерд, в свою очередь, отметила, что такие исключения возможны в том случае, когда участие лидеров стран в переговорах необходимо. Глава государства подчеркнула, что участие Путина в конференции по ситуации на Украине можно отнести к такого рода случаю, если они будут проходить в Швейцарии.

Первая конференция по урегулированию конфликта завершилась

Первый «мирный саммит» по Украине проходил 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. Россию на конференцию не пригласили.

Организаторы исключили из стран-подписантов итогового коммюнике Иорданию и Ирак. Причины этого решения не называются. Таким образом, под документом подписались 82 делегата — 78 стран и 4 организации.

Согласно принятому коммюнике, для достижения мира необходим диалог обеих сторон, и им следует обсудить прописанные положения. Они включают в себя пункты о том, что все украинские атомные станции должны работать под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ.

Также украинская сторона должна получить доступ к своим портам на Черном и Азовском морях и иметь возможность без ограничений поставлять свою сельхозпродукцию третьим странам. Еще одно условие — обмен всех военнопленных и возвращение вывезенных в Россию украинских детей домой.

Накануне конференции, 14 июня, президент России Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение».

Так, Киев должен вывести войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Кроме того, Украина должна оставить идею вступления в НАТО. В этом случае Москва будет готова прекратить огонь в зоне специальной военной операции (СВО).