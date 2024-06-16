В Киеве заявили о планах пригласить Россию на вторую конференцию по Украине

Глава МИД Кулеба заявил, что Россию пригласят на вторую конференцию по Украине

Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба заявил, что Россию пригласят на вторую конференцию по Украине. Его слова приводит «Страна.ua».

По его мнению, следующая международная конференция должна привести к завершению украинского конфликта. «Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — заявил глава ведомства. Кулеба добавил, что рано или поздно с Россией придется разговаривать.

Ранее руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до выборов главы Соединенных Штатов, которые запланированы на 5 ноября текущего года.

Напомним, конференция по урегулированию конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня.