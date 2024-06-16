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23:26, 16 июня 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о планах пригласить Россию на вторую конференцию по Украине

Глава МИД Кулеба заявил, что Россию пригласят на вторую конференцию по Украине
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба заявил, что Россию пригласят на вторую конференцию по Украине. Его слова приводит «Страна.ua».

По его мнению, следующая международная конференция должна привести к завершению украинского конфликта. «Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — заявил глава ведомства. Кулеба добавил, что рано или поздно с Россией придется разговаривать.

Ранее руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до выборов главы Соединенных Штатов, которые запланированы на 5 ноября текущего года.

Напомним, конференция по урегулированию конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня.

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      Марина Совина
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