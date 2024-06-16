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23:28, 16 июня 2024Мир

В Швейцарии озвучили возможные сроки проведения второго саммита по Украине

В МИД Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Следующая международная конференция по Украине может состояться до выборов главы Соединенных Штатов, которые запланированы на 5 ноября текущего года. Об этом рассказал руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский заявил о начале подготовки ко второму «саммиту мира». По его словам, уже есть страны, которые готовы принять вторую мирную конференцию по украинскому вопросу.

Напомним, конференция по урегулированию конфликта проходила в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис допустил участие президента России Владимира Путина в конференции по Украине. Кассис подчеркнул, что вопрос будет решаться совместно с Международным уголовным судом (МУС).

14 июня Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он отметил, что Киеву сделано еще одно «конкретное, реальное мирное предложение».

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      Марина Совина
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