Спрос на посещение стендап-концертов в России вырос в три раза

«Ъ»: спрос на посещение стендап-концертов вырос в 3 раза в 1 квартале 2024 года

В первом квартале 2024 года спрос на посещение стендап-концертов в России вырос в три раза. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Отмечается, что продажи билетов выросли на 234 процента по сравнению с 2023 годом. Кроме того, средний чек увеличился с 3,6 тысячи до 5,4 тысячи рублей. При этом наибольшая зрительская активность зафиксирована в Москве.

Ранее в Саратове отменили концерт российской певицы Доры. Отмечается, что на запрете мероприятия настояли местные политики. Так, они потребовали не проводить выступление 24-летней исполнительницы из-за ее слов против специальной военной операции (СВО).

В мае концерт российского барда Сергея Никитина в Москве отменили после обвинений в поддержке Украины.