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14:04, 9 июня 2024Культура

Концерт певицы Доры отменили в Саратове после обращения депутатов

Депутаты настояли на отмене концерта Доры в Саратове из-за слов об СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Концерт российской певицы Доры отменили в Саратове. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что на запрете мероприятия настояли местные политики. Так, они потребовали не проводить выступление 24-летней исполнительницы из-за ее слов против специальной военной операции (СВО). Как добавляет «Регион 64», с обращениями по концерту выступили депутаты областной думы Александр Блатман и Вячеслав Калинин, депутат городской думы Сергей Улегин. Так, первый из них назвал Дору «артистом-непатриотом», а Улегину оказалась непонятна позиция клуба, которая «идет вразрез с общественным мнением».

«Друзья, к сожалению, концерт сегодня не состоится по независящим от организатора и артиста причинам», — говорится в группе во «ВКонтакте», посвященной мероприятию. При этом организаторы отметили, что приобретенные билеты остаются действительными, а на вопросы по их возврату пообещали ответить в понедельник, 10 июня.

В мае концерт российского барда Сергея Никитина в Москве отменили после обвинений в поддержке Украины.

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      Карина Черных
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