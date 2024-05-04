Концерт российского барда в Москве отменили после обвинений в поддержке Украины

В Москве отменили концерт музыканта Никитина, обвиненного в поддержке Украины

В Москве отменили концерт барда Сергея Никитина. Об этом свидетельствует афиша мероприятий Центра авторской песни.

«Купленные билеты можно сдать», — рассказали в центре.

Ранее актриса Яна Поплавская обвинила Сергея Никитина и его жену Татьяну в поддержке Украины. Артистка заявила, что музыкант и его жена после начала спецоперации уехали в США и начали выпускать видеоролики антироссийской направленности.

В апреле в Барнауле отменили концерт рэпера Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев). Об отмене выступления стало известно 24 апреля. Ранее Минкульт Алтайского края рекомендовал не проводить мероприятие из-за обращений жителей.