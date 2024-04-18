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17:20, 18 апреля 2024Культура

Поплавская обвинила популярных российских артистов в помощи ВСУ

Актриса Поплавская: знаменитые в СССР барды Никитины перечисляют деньги ВСУ

Фото: Александр С. Курбатов / Фотобанк Лори

Российская актриса Яна Поплавская обвинила популярных российских бардов Сергея и Татьяну Никитиных в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Артистка обратила внимание, что знаменитые в СССР артисты, авторы хита «Большой секрет для маленькой компании» участвуют в фестивале в Черногории, организованном уехавшей из России актрисой Чулпан Хаматовой. В мероприятии также участвуют другие антироссийски настроенные знаменитости, среди которых поэтесса Вера Полозкова и писатель Дмитрий Быков (внесен в реестр иноагентов).

«Оказалось, что они [Никитины] осудили начало специальной военной операции (СВО) и сразу же перебрались в Америку к своему сыну. И занялись там записью роликов для антироссийской организации "Настоящая Россия". Она создана Акуниным (внесен в реестр иноагентов), чтобы собирать деньги для помощи Украине», — пояснила Поплавская.

Актриса назвала поведение певцов изменой Родине и диссидентством, подчеркнув, что она никогда не поймет подобного поведения.

Ранее Поплавская заявила, что ей стыдно за российского актера и звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова, который после начала СВО на Украине покинул Россию.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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