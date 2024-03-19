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19:41, 19 марта 2024Культура

Поплавская заявила о стыде за актера Назарова

Актриса Яна Поплавская заявила, что ей стыдно за актера Дмитрия Назарова
Яна Поплавская

Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Актриса и телеведущая Яна Поплавская в личном Telegram-канале заявила, что ей стыдно за российского актера и звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова, который после начала специальной военной операции (СВО) на Украине покинул Россию.

Она оценила высказывания актера и его жены Ольги, которые были показаны в ходе выпуска передачи «Сорян, это пранк». «Дима с Ольгой опять наговорили на свою голову в разговоре с пранкером Соряном. Говорят они, а стыдно мне. Ужас, стыд, мракобесие», — написала артистка.

Ранее Поплавская высказалась о концерте певицы Кристины Орбакайте в Санкт-Петербурге. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» возмутилась проведением шоу артистки в Большом концертном зале «Октябрьский».

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