Поплавская заявила о стыде за актера Назарова

Актриса Яна Поплавская заявила, что ей стыдно за актера Дмитрия Назарова

Актриса и телеведущая Яна Поплавская в личном Telegram-канале заявила, что ей стыдно за российского актера и звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова, который после начала специальной военной операции (СВО) на Украине покинул Россию.

Она оценила высказывания актера и его жены Ольги, которые были показаны в ходе выпуска передачи «Сорян, это пранк». «Дима с Ольгой опять наговорили на свою голову в разговоре с пранкером Соряном. Говорят они, а стыдно мне. Ужас, стыд, мракобесие», — написала артистка.

Ранее Поплавская высказалась о концерте певицы Кристины Орбакайте в Санкт-Петербурге. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» возмутилась проведением шоу артистки в Большом концертном зале «Октябрьский».