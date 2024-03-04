Поплавская высказалась о концерте Орбакайте в Санкт-Петербурге

Поплавская возмутилась проведением концерта Орбакайте в Санкт-Петербурге

Актриса и телеведущая Яна Поплавская в личном Telegram-канале высказалась о концерте певицы Кристины Орбакайте в Санкт-Петербурге.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» возмутилась проведением шоу артистки в Большом концертном зале «Октябрьский». «Выразила ли Кристина поддержу петербуржцам в связи с атакой беспилотников на город? Поддержку бойцам из Петербурга в зоне СВО и особенно их родственникам? Интересно, пришли на концерт те 50 ветеранов спецоперации, которым певица "пожертвовала" билеты?» — написала Поплавская.

Актриса также заявила, что бюджетные деньги, выделенные чиновниками на концерт певицы, «перетекли» в карман семьи Орбакайте. «Молодцы! "Своих" не бросаете!» — заключила Поплавская.

Ранее сообщалось, что из бюджета Санкт-Петербурга выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт Орбакайте. Выступление певицы в «Октябрьском» состоялось, несмотря на отмену ее концертного тура.