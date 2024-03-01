Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:23, 1 марта 2024Культура

В Санкт-Петербурге выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт Орбакайте

На концерт Орбакайте в БКЗ «Октябрьский» выделили 2,5 миллиона рублей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт певицы Кристины Орбакайте в Большом концертном зале «Октябрьский». Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка».

По данным сайта госзакупок, из местного бюджета были выделены 2,57 миллиона рублей. Не уточняется, сколько именно билетов было выкуплено. Часть билетов жителям раздадут от администрации муниципального округа Левашово.

Выступление Орбакайте в Санкт-Петербурге запланировано на 3 марта. Это одно из двух шоу певицы, которое планируется провести, несмотря на отмену ее концертного тура. Второе выступление артистки пройдет в Москве.

Ранее чиновники из поселка Усть-Ижора под Санкт-Петербургом потратили миллион рублей на концерт Орбакайте. Администрация поселка в беседе со СМИ сообщила, что планировала устроить 3 марта небольшой праздник для работников администрации, однако это вызвало негодование у жителей поселка.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал указ о призыве на военные сборы. Кого это коснется?

      Макрон обсудит вопрос отправки войск на Украину с лидерами партий

      Легионера «Спартака» отпустили из-под стражи в Дубае

      Россиянам порекомендовали помогающие худеть без срывов продукты

      Ольга Серябкина снялась в прозрачных штанах

      Российские Су-25 нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ под Авдеевкой

      Россиянка уснула в такси и стала жертвой домогательств водителя

      Звезда «Фабрики звезд» рассказала о попадании на проект без кастинга

      В легких жителя Подмосковья обнаружили литр гноя

      Лавров провел переговоры с Додиком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше