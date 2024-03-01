В Санкт-Петербурге выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт Орбакайте

На концерт Орбакайте в БКЗ «Октябрьский» выделили 2,5 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге выделили 2,5 миллиона рублей на билеты на концерт певицы Кристины Орбакайте в Большом концертном зале «Октябрьский». Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка».

По данным сайта госзакупок, из местного бюджета были выделены 2,57 миллиона рублей. Не уточняется, сколько именно билетов было выкуплено. Часть билетов жителям раздадут от администрации муниципального округа Левашово.

Выступление Орбакайте в Санкт-Петербурге запланировано на 3 марта. Это одно из двух шоу певицы, которое планируется провести, несмотря на отмену ее концертного тура. Второе выступление артистки пройдет в Москве.

Ранее чиновники из поселка Усть-Ижора под Санкт-Петербургом потратили миллион рублей на концерт Орбакайте. Администрация поселка в беседе со СМИ сообщила, что планировала устроить 3 марта небольшой праздник для работников администрации, однако это вызвало негодование у жителей поселка.