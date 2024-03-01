Чиновники из питерского поселка потратили миллион рублей на концерт Орбакайте

Чиновники из поселка Усть-Ижора потратили миллион рублей на концерт Орбакайте

Чиновники из поселка Усть-Ижора под Санкт-Петербургом потратили миллион рублей на концерт певицы Кристины Орбакайте. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Администрация поселка выделила бюджетные средства на приобретение 300 билетов на выступление исполнительницы в БКЗ «Октябрьский». В разговоре с корреспондентом Mash они уточнили, что планировали устроить 3 марта небольшой праздник для работников администрации, однако это вызвало негодование у жителей поселка, из-за чего мероприятие отменили.

До этого концерты Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите и Владивостоке. Общественные деятели заявили, что артистка причастна к финансированию украинской армии.

Ранее сообщалось, что Орбакайте планирует выступить перед участниками специальной военной операции.