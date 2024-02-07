Концерт Орбакайте отменили еще в одном российском мегаполисе

Концерт Кристины Орбакайте отменили во Владивостоке

Концерт Кристины Орбакайте отменили во Владивостоке, выступление должно было пройти 19 марта. Об этом РИА Новости сообщили в концертном зале «Феско Холл», где планировалось мероприятие.

Ранее 8 февраля сообщалось о том, что продажа билетов на концерт певицы приостановили. Тогда еще об отмене выступления речи не шло. Продажа билетов была остановлена после письма мэра мегаполиса Константина Шестакова, который сослался на обращение общероссийского общественного движения «Культурный фронт России». Там считают, что артистка причастна к финансированию украинской армии.

При этом всего несколько дней назад никто отменять выступление Орбакайте не собирался. «Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, ее творческий репертуар законодательству соответствует», — поясняли в Муниципальном центре управления (МУЦ) Владивостока.

Ранее концерты Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ и Чите.