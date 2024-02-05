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13:44, 5 февраля 2024Культура

В одном из городов России отказались отменять концерт Кристины Орбакайте

Мэрия Владивостока: репертуар певицы Орбакайте соответствует законодательству
Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Концерт российской певицы Кристины Орбакайте отказались отменять в одном из городов России. Об этом сообщил Муниципальный центр управления (МУЦ) Владивостока в Telegram-канале мэра Константина Шестакова.

«Певица Кристина Орбакайте официально не является иноагентом, ее творческий репертуар соответствует законодательству», — пояснил МУЦ. В ведомстве также отметили, что власти города могут согласовывать только проведение мероприятий со свободным входом, к которым не относится указанное выступление.

МУЦ подчеркнул, что зритель имеет конституционное право самостоятельно принимать решение о покупке билета и посещении мероприятия. Ответственность за возрастные ограничения и поведение артистов несут организаторы мероприятия. При сомнениях в добросовестности Орбакайте граждане могут обратиться в Управление внутренних дел по городу Владивостоку.

Ранее концерты Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске. Перед этим выступления артистки сорвались в Улан-Удэ и Чите. Отменить концерт Орбакайте потребовали общественные деятели, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины.

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      Мария Рюрикова
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