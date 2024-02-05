Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
07:53, 5 февраля 2024Культура

Концерты Кристины Орбакайте отменили еще в двух российских городах

Концерты Кристины Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Концерты российской певицы Кристины Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске. Об этом ТАСС рассказал организатор концертов певицы по Сибири Оганнес Тухманян.

Он уточнил, что мероприятия должны были состояться 7 и 12 марта.

Ранее концерты Орбакайте оказались сорваны в Улан-Удэ и Чите. Общественные деятели потребовали отменить выступление артистки, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины. Руководитель организации «Боевое братство» в Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев заявил, что население Бурятии поддерживает инициативу не пускать в республику исполнителей, выступающих против страны.

Директор певицы Александр Качан признался, что не понимает, с чем связаны отмены шоу исполнительницы. «Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Карелии разбился вертолет МЧС. Ми-8 ушел под лед Онежского озера, судьба экипажа неизвестна

      Звезда «50 оттенков серого» вышла в свет в прозрачном платье

      Глава Минздрава объяснил выгоду от замещения зарубежных препаратов российскими

      США и Британия возобновили авиаудары по Йемену

      В Киргизии рассказали подробности взрыва на ТЭЦ в Бишкеке

      Опубликованы кадры с места крушения Ми-8 в Карелии

      Симоньян рассказала британскому журналисту о жизни в 90-е в России

      Утопивший УАЗ с сожительницей россиянин предстанет перед судом

      Врач назвал связанную со здоровьем суставов распространенную ошибку

      Техас не согласился с Вашингтоном по вопросу потока мигрантов из Мексики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше