Концерты Кристины Орбакайте отменили еще в двух российских городах

Концерты Кристины Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске

Концерты российской певицы Кристины Орбакайте отменили в Красноярске и Иркутске. Об этом ТАСС рассказал организатор концертов певицы по Сибири Оганнес Тухманян.

Он уточнил, что мероприятия должны были состояться 7 и 12 марта.

Ранее концерты Орбакайте оказались сорваны в Улан-Удэ и Чите. Общественные деятели потребовали отменить выступление артистки, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины. Руководитель организации «Боевое братство» в Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев заявил, что население Бурятии поддерживает инициативу не пускать в республику исполнителей, выступающих против страны.

Директор певицы Александр Качан признался, что не понимает, с чем связаны отмены шоу исполнительницы. «Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», — заявил он.