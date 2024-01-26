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11:47, 26 января 2024Культура

В Чите отменили концерт Орбакайте

Концерт певицы Орбакайте в Чите отменили из-за нарушения логистики тура

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Концерт российской певицы Кристины Орбакайте в Чите отменили из-за нарушении логистики тура. Об этом пишет «Чита.Ру».

Выступление артистки должно было состояться 14 марта. «Нет логистики доехать без Улан-Удэ к вам, только по этой причине. Города друг за другом идут, а сейчас взяли и выбросили город из тура. Теперь мы не можем ни приехать, ни уехать», — заявил организатор концертов Оганнес Тухманян.

При этом он подчеркнул, что концерт в Чите планируется в будущем. «Мы новый график сформируем, просто сейчас на эти даты нет ни железнодорожного сообщения, нет ни авиационного для нас, чтобы удобно было добраться», — заключил собеседник издания, отметив, что зрители могут сохранить билеты, сдать или поменять на иркутские билеты со скидкой.

Ранее стало известно, что в Улан-Удэ отменили концерт Орбакайте.

До этого общественные деятели потребовали отменить выступление артистки в Улан-Удэ, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины. Руководитель организации «Боевое братство» в Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев заявил, что население Бурятии поддерживает инициативу не пускать в республику исполнителей, выступающих против страны.

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