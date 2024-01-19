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15:25, 19 января 2024Культура

В Бурятии отменили концерт Кристины Орбакайте

В Улан-Удэ отменили концерт Орбакайте после обращения общественников

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Улан-Удэ отменили концерт российской певицы Кристины Орбакайте после обращения общественников. Об этом сообщает ТАСС.

В Министерстве спорта и молодежной политики Бурятии отметили, что исполнительница не является иноагентом и ее деятельность на территории России официально не запрещена. «Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится», — говорится в заявлении.

Ранее общественники потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте в Улан-Удэ, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Руководитель организации «Боевое братство» в Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев заявил, что население Бурятии поддерживает инициативу не пускать в республику артистов, выступающих против страны.

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