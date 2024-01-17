В Улан-Удэ потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте

В Улан-Удэ призвали отменить концерт Орбакайте, обвинив ее в финансировании ВСУ

Общественники потребовали отменить концерт российский певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил руководитель организации «Боевое братство» в Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев в разговоре с «Абзацем».

Активист заявил, что население Бурятии поддерживает инициативу не пускать в республику артистов, выступающих против страны. «Наша республика — одна из самых патриотичных, и мы не позволим выступать непатриотам. Газманов — да, SHAMAN — да. А вот люди, которые не поддерживают страну, нам здесь не нужны», — поведал Жанаев.

По данным издания, он также обратился к министру культуры республики и призвал отменить выступление исполнительницы в Улан-Удэ, которое запланировано на 13 марта: «К. Орбакайте финансировала ВСУ, а теперь, когда США перестали финансировать Украину, спонсорам дали команду добывать деньги нацистам».

Зимой прошлого года Орбакайте покинула Россию и улетела в США, где сейчас проживает с супругом и дочерью, приезжая в РФ на заработки.

В декабре прошлого года артистка ненадолго вернулась в Россию, где появилась на мероприятии «Песня года». После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал певицу высказаться по поводу проведения специальной военной операции на Украине.

