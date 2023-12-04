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11:15, 4 декабря 2023Культура

Бородин призвал вернувшуюся из США Орбакайте высказаться по поводу СВО

Бородин призвал вернувшуюся из США Орбакайте рассказать о своем отношении к СВО

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал российскую певицу и актрису Кристину Орбакайте, которая недавно вернулась из США, высказаться по поводу проведения специальной военной операции на Украине (СВО). Скрин переписки с артисткой общественник опубликовал в своем Telegram-канале.

«Кристина, не могли бы вы в своих социальных сетях прокомментировать ваше отношение к СВО, чтобы люди понимали вас в трудную минуту для страны. Вы с кем? Или вы Россию используете только для зарабатывания денег? Я призываю это сделать, так как позиция вашей мамы и ее мужа Галкина (включен Минюстом РФ в список иноагентов) — она ясна. А вот ваша — пока такая тихушная», — обратился глава ФПБК к певице.

Бородин подчеркнул, что ждет ответа от исполнительницы.

Ранее певица Кристина Орбакайте, переехавшая в США, вернулась в Россию, где появилась на мероприятии «Песня года».

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      Анастасия Астахова
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