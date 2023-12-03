Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:23, 3 декабря 2023Культура

Уехавшую в США дочь Пугачевой заметили посвежевшей на «Песне года»

Певица Орбакайте, живущая в США, вернулась в Россию и появилась на «Песне года»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Кристина Орбакайте, переехавшая в США, вернулась в Россию, где появилась на мероприятии «Песня года». Об этом сообщает NEWS.ru.

Журналисты заметили артистку, когда она позировала фотографам. Отмечается, что у нее посвежевший вид. Орбакайте пришла на музыкальную церемонию в шелковом платье, украшенном белым цветком на плече.

Певица уже долгое время живет в США, но готова приезжать в Россию на корпоративы. Стоимость ее выступления обойдется примерно в пять миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      15-летнего российского школьника ударили ножом в шею. На него напали после вопроса про район

      Карпин назвал убийством футбола проведение матчей при снегопаде

      США заявили о стремлении успевать за Китаем в гонке высокотехнологичного оружия

      В СПЧ перечислили планируемые темы для обсуждения с Путиным

      Названы семь преимуществ регулярных приседаний

      Зеленскому предрекли «огромный удар» из-за конфликта с Залужным

      Киркоров вспомнил о принятых в автобусе родах

      Уехавшую в США дочь Пугачевой заметили посвежевшей на «Песне года»

      Сокуров объявил о завершении карьеры

      На Wildberries вновь сделали доставку товаров платной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости