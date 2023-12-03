Уехавшую в США дочь Пугачевой заметили посвежевшей на «Песне года»

Певица Орбакайте, живущая в США, вернулась в Россию и появилась на «Песне года»

Певица Кристина Орбакайте, переехавшая в США, вернулась в Россию, где появилась на мероприятии «Песня года». Об этом сообщает NEWS.ru.

Журналисты заметили артистку, когда она позировала фотографам. Отмечается, что у нее посвежевший вид. Орбакайте пришла на музыкальную церемонию в шелковом платье, украшенном белым цветком на плече.

Певица уже долгое время живет в США, но готова приезжать в Россию на корпоративы. Стоимость ее выступления обойдется примерно в пять миллионов рублей.