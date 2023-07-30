Раскрыта стоимость закрытого концерта Орбакайте в России

Mash: стоимость закрытого концерта Орбакайте в России составляет 5 млн рублей

Закрытый концерт певицы Кристины Орбакайте в России обходится в 50 тысяч евро или примерно в 5 миллионов рублей. Стоимость ее выступления раскрыл Telegram-канал Mash.

Издание отмечает, что дочь Аллы Пугачевой уже долгое время проживает в США. Однако утверждается, что Орбакайте готова приезжать в Россию на корпоративы. Стоимость такого выступления обойдется примерно в 5 миллионов рублей.

Отмечается, что если организаторы не предлагают конкретную площадку для выступлений, представители певицы настаивают на проведении мероприятия в Турции. Однако в случае категорических отказов отвечают согласием провести выступление в России, утверждает Mash.

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