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16:18, 30 июля 2023Культура

Раскрыта стоимость закрытого концерта Орбакайте в России

Mash: стоимость закрытого концерта Орбакайте в России составляет 5 млн рублей

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Закрытый концерт певицы Кристины Орбакайте в России обходится в 50 тысяч евро или примерно в 5 миллионов рублей. Стоимость ее выступления раскрыл Telegram-канал Mash.

Издание отмечает, что дочь Аллы Пугачевой уже долгое время проживает в США. Однако утверждается, что Орбакайте готова приезжать в Россию на корпоративы. Стоимость такого выступления обойдется примерно в 5 миллионов рублей.

Отмечается, что если организаторы не предлагают конкретную площадку для выступлений, представители певицы настаивают на проведении мероприятия в Турции. Однако в случае категорических отказов отвечают согласием провести выступление в России, утверждает Mash.

Ранее журналисты раскрыли размер пенсии народного артиста РСФСР Михаила Боярского. По данным «КП», ежемесячно он получает 20 тысяч рублей.

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